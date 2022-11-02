Пхеньян, 2 ноября, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Россия и КНДР возобновили железнодорожное сообщение, которое не осуществлялось более двух лет из-за антиковидных ограничений, введённых Пхеньяном. Об этом сообщает «Интерфакс».

Mil.ru Флаги КНДР и России

Сообщается, что грузовой поезд с 30 породистыми лошадьми отправился со станции Хасан (Приморский край) до станции Туманган.

По данным управления Дальневосточной железной дороги, в следующий раз российская сторона намерена направить в КНДР медикаменты.

Известно, что пограничный переход Хасан — Туманган был открыт в 2013 году. В 2019 году по данному переходу Россия отправила в КНДР свыше 50 тыс. тонн грузов.