Благовещенск, 2 ноября, 2022, 09:47 — ИА Регнум. В Амурской области проводятся следственные действия по факту ДТП с автобусами на трассах региона. В одной из аварий погиб человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 ноября в пресс-службе областной прокуратуры.

Дарья Антонова ИА REGNUM Авария с участием автобуса

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Столкновение, которое привело к гибели человека, произошло в Шимановском районе. Во время ДТП был сильно деформирован автомобиль ВАЗ. Причиной ЧП могли стать погодные условия, которые привели к ухудшению состояния дорог.

Вторая проверка проводится по аварии в Магдагачинском районе, где перевозивший 36 пассажиров автобус врезался в ограждение. В ДТП никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за снегопада отменены рейсы автобусов между городами Чита-Невер-Свободный-Архара-Биробиджан-Хабаровск. Временно не будут ходить автобусы из Благовещенска в Свободный, Циолковский и Шимановск — там на трассе гололёд.