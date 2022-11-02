Париж, 2 ноября, 2022, 09:45 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон и глава киевского режима Владимир Зеленский договорились об организации международной конференции в поддержку гражданской устойчивости этой зимой, которая пройдет в Париже 13 декабря 2022 года, передает BFM TV.

kremlin.ru Президент Франции Эммануэль Макрон и глава киевского режима Владимир Зеленский

«Для этого в ближайшее время будет начата подготовительная работа с киевскими партнерами», — указывает Елисейский дворец в Париж.

Эммануэль Макрон также подтвердил своему коллеге «полную мобилизацию Франции для скорейшего увеличения военной поддержки, в частности, в отношении противовоздушной обороны».

Президент Франции подтвердил, что Париж рассматривает возможность отправки Киеву еще шести установок »Caesar» в дополнение к уже поставленным 18 установкам.

С марта 2022 года Франция также предоставила несколько тысяч тонн экстренной помощи, включая электрогенераторы. Франция также вносит вклад в европейские усилия по поддержке киевского режима, предоставив 22 млрд евро.

Напомним, по данным института мировой экономики, независимого аналитического центра, базирующегося в Германии, в абсолютном выражении Франция занимает 8-е место среди крупнейших сторонников киевского режима в финансовой, гуманитарной и военной помощи.