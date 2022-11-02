Москва, 2 ноября, 2022, 09:45 — ИА Регнум. BadComedian (Евгений Баженов) выразил недоверие результатам опроса ВЦИОМ, согласно которому лучшим актёром 2022 года был признан Сергей Безруков. Публикацию популярный видеоблогер и кинокритик разместил 1 ноября в своём телеграм-канале.

Okras Видеоблогер BadComedian (Евгений Баженов)

Баженов заявил, что не может припомнить «лучшести» Безрукова в 2022 году, спросив подписчиков, могут ли они вспомнить фильмы и сериалы с участием худрука Московского губернского театра. «Запомнился он чтением стихов в фарватере современной политики и тем, что сыграл МУЖИКА В ФОРМЕ в ребуте СОЮЗА СПАСЕНИЯ…» — написал BadComedian.

Он также напомнил, что ещё Безруков снялся в фильме Артёма Михалкова «Мистер нокаут». «Но та киношка не особо на хайпе», — отметил видеоблогер. «Россияне назвали ВЦИОМ самой объективной исследовательской организацией, а также сообщили, что самым ожидаемым фильмом в 2023 году для них является тот, где Безруков сыграет Газманова», — пошутил Баженов в следующем посте, пояснив, что основу для шутки взял из комментариев к своей предыдущей публикации.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, музыкальный критик Отар Кушанашвили также высмеял результаты опроса ВЦИОМ. Он, в частности, отметил, что не может вспомнить значимых работ актрисы Елизаветы Боярской и певицы Полины Гагариной.