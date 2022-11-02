Ханты-Мансийск, 2 ноября, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» в России ширится сеть отделов, в которых торгуют свежей продукцией местных фермеров. Накануне, 1 ноября, «Фермерские островки"торжественно открылись в Краснодарском крае и Ханты-Мансийском автономном округе.

МСП «Фермерский островок» открыл свои двери в Краснодарском крае

ВСлавянске-на-Кубани купить местную фермерскую продукцию теперь можно на улице Школьной 605Б, что в посёлке Совхозном, сообщает платформаМСП.

Свежие фрукты и овощи, созревшие под ярким солнцем Кубани, мясо всех мастей, рыба, в том числе форель, выращенная на племенном форелеводческом заводе Адлера, продукция из молока местных бурёнок, краснодарский чай, деликатесы, приготовленные по рецептам национальных кухонь мира — здесь самый изысканный гурман обязательно найдет себе продукты по душе.

По словам генерального директора Корпорации МСПАлександра Исаевича, отечественные сельхозпроизводители сумели за счёт расширения ассортимента собственной продукции полноценно заместить выпавший импорт.

«Наша задача — проложить кратчайший путь «от грядки» к столу непосредственного потребителя, минуя длинные цепочки поставок. В этом и заключается миссия «Фермерских островков», — подчеркнул он. — В конце концов, всё население всероссийской житницы должно получить возможность приобретения фермерских продуктов родного края рядом с домом по демократичным ценам».

Проект Корпорации МСП «Фермерский островок» запущен при поддержке Департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края.

«Сотрудничество в рамках пилотного проекта позволит кубанским производителям реализовывать свой товар напрямую, а потребители получат доступ к широкому ассортименту фермерской продукции. Надеемся, что такой проект, как «Фермерский островок», будет способствовать решению вопросов реализации фермерских продуктов и получит распространение на всей территории региона», — подчеркнул руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголяРоман Куринный.

Оператором «Фермерского островка» выступила индивидуальный предпринимательЕвгения Косова. Кроме реализации своей продукции, оператор помогает еще 15 местным фермерам и кооперативам продавать продукцию напрямую покупателям.

«Я очень рада, что наш проект поможет выйти на рынок новым кубанским производителям. Жители получат много новых выращенных на родной земле вкусностей по минимальным ценам», — рассказала Евгения Косова.

Открытая в Славянске-на-Кубани торговая площадка — лишь первый из запланированной сети «Фермерских островков» по всей Кубани.

ВСургуте магазиноткрялся по адресу: ул. Лермонтова, 9а, ТЦ «Борисовский», на территории торговой сети «Пятерочка».

Сургутяне и гости города смогут приобрести свежую продукцию местных производителей, заботливо доставленную на островок. Все, что сможет на нем найти покупатель, было выращено, собрано, законсервировано, засолено или сварено на территории автономного округа. Без дополнительных добавок, консервантов или химических составов все продукты имеют небольшой срок годности и отличаются высоким качеством.

МСП Первый «Фермерский островок» открылся в Югре

«Корпорация реализует проект «Фермерский островок» на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры совместно с региональным правительством и торговой сетью «Пятерочка». Он позволяет создать дополнительный рынок сбыта для малых производителей и сделать доступной для покупателя фермерскую продукцию за счет сокращения прослойки посредников», — подчеркнул генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

«С Корпорацией МСП, Группой Х5 нас объединяет многолетнее плодотворное сотрудничество. Данный проект «Фермерский островок» является для нас пилотным с безусловными преимуществами для товаропроизводителей Югры — это локация с высоким трафиком на льготных условиях, возможность изучения потребительского спроса на свою продукцию, оценки дальнейших перспектив развития, а также повышение уровня доверия, узнаваемости продукции», — отметил директор департамента экономического развития — заместитель губернатора ХМАО — ЮгрыРоман Генкель.

Корпорация МСП сопровождает оператора на каждом этапе развития проекта и взаимодействия с торговой сетью. При необходимости предоставляет финансирование через дочернюю организацию — МСП Банк.

Оператором проекта в автономном округе выступает ООО «Реатоника», разработчик технологий выращивания зеленых культур, которые применяет КФХ «РеаФарм» — производитель микро зелени.

«На момент открытия Фермерский островок объединяет в себе более пяти субъектов МСП, сельхозтоваропроизводителей и производителей пищевой продукции из разных районов Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Покупатели смогут приобрести свежие салаты и грибы, полуфабрикаты и готовую продукцию из мяса, а также продукцию из дикоросов. Для размещения на полках своих товаров ведутся переговоры еще с 7 компаниями, и даже это не предел», — прокомментировала руководитель ООО «Реатоника» Евгения Киселева.

В конце октября 2022 года третий в Крыму «Фермерский островок» появился вСимферополе. Он расположен по адресу улица Балаклавская, д. 75. Свой ассортимент представляют 14 микро‑ и малых предприятий: это свежее мясо, молочная продукция и всевозможная выпечка. Особое место занимают традиционные для Крыма овощи и фрукты.

Проект Корпорации МСП «Фермерский островок» работает в Крыму при поддержке правительства Республики с лета текущего года. Вместе с ярмарочными мероприятиями, проходящими на полуострове, они органично дополняют друг друга, отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевича.

МСП В Крыму расширилась сеть «Фермерских островков»

«С увеличением количества точек продаж еще больше покупателей получили возможность ежедневно приобретать свежую фермерскую продукцию буквально рядом с домом. В наших планах — дальнейшее масштабирование проекта «Фермерский островок» на весь полуостров. И открытие очередной площадки в Симферополе — еще один шаг на пути к этой цели», — уверенАлександр Исаевич.

Оператором «Фермерских островков» в Симферополе выступает сельскохозяйственный потребительский обслуживающий сбытовой перерабатывающий кооператив «Сады Хана Алана». Сегодня он объединяет 16 сельхозтоваропроизводителей.

«Благодаря появлению таких торговых точек крымские фермеры могут реализовывать свою собственную продукцию напрямую, без посредников. При этом местные жители и гости крымской столицы получают возможность приобретать всегда свежие овощи, мясо, выпечку и другие продукты высочайшего качества», — отметил министр сельского хозяйства регионаАндрей Савчук.

Предпринимателям, решившим открыть «Фермерский островок», Корпорация МСП оказывает разного рода поддержку. Оператору предоставляется готовый гайдбук, он может получить финансирование на специальных условиях, а также рассчитывать на привлечение поставщиков, обратившихся за услугой по расширению сбыта на Цифровую платформу МСП. РФ.

«Первые две площадки были открыты нашим кооперативом в июне 2022 года. Мы собрали много положительных отзывов от покупателей, поэтому было принято решение о масштабировании, — рассказала председатель СПОСПК «Сады Хана Алана» Эльзара Сейдаметова. — Заниматься торговлей очень непросто и, организовывая торговое пространство для фермеров, наш кооператив, как оператор проекта, предоставляет им возможность сконцентрироваться на основной деятельности».

Средства на открытие торговой точки и развитие бизнеса в размере 10 млн рублей кооперативу предоставилМСП Банк. Для многих начинающих предпринимателей «Фермерский островок» буквально становится отправной точкой пути в большой бизнес, отметил председатель правления МСП БанкаПетр Засельский.

«Здесь важно все: и финансирование, и решение организационных вопросов по поиску торговых площадей — все для того, чтобы фермеры могли сосредоточиться на ведении своего дела, производстве качественных продуктов, постепенного погружения во все процессы, которые в будущем им придется вести самостоятельно», — пояснил он.

Как сообщалоИА REGNUM, нацпроект «Малое и среднее предпринимательство» призван поддержать бизнес на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт. Устраняются административные барьеры, популяризируется сам образ предпринимателя.

В настоящее время при поддержке Корпорации МСП организовано 20 «Фермерских островков» в 15 регионах: Новосибирской, Омской, Ивановской, Нижегородской, Ярославской, Владимирской, Ростовской, Смоленской и Курганской областях, республиках Башкортостан, Татарстан и Крым, а также в Удмуртской, Чувашской Республиках и ХМАО, из них 16 площадок — в федеральной торговой сети «Пятерочка».