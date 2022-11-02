Донецк, 2 ноября 2022, 09:44 — REGNUM Боевики ВСУ обстреляли Макеевку и дважды Ясиноватую в Донецкой Народной Республике, сообщили 2 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).
В 09:25 ВСУ вновь обстреляли Ясиноватую, выпустив три снаряда калибра 155 мм.
Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября Куйбышевский район Донецка и Макеевка были обстреляны вооружёнными формированиями киевского террористического режима.
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