Донецк, 2 ноября, 2022, 09:44 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Макеевку и дважды Ясиноватую в Донецкой Народной Республике, сообщили 2 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Ngu.gov.ua Артиллерия ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 09:05 (совпадает с мск) — н. п. Орловка — н. п. Ясиноватая: выпущено 3 снаряда калибра 155 мм; 09:10 — н. п. Орловка — н. п. Макеевка (Червоногвардейский р-н): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 09:25 ВСУ вновь обстреляли Ясиноватую, выпустив три снаряда калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября Куйбышевский район Донецка и Макеевка были обстреляны вооружёнными формированиями киевского террористического режима.

Читайте также: Боевики ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку