Пенза, 2 ноября, 2022, 09:49 — ИА Регнум. В течение недели (с 24 по 30 октября) в Пензенской области зарегистрировали 33 381 случай ОРВИ (265,4 на 100 тыс. населения). По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость снизилась на 5,3%, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

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В общей структуре заболевших на детей приходится 15,9% случаев (неделей ранее 14,1%).

По состоянию на 31 октября от гриппа в Пензенской области привили 480 257 человек (39,73%).

Как сообщало ИА REGNUM, связи с улучшением эпидемиологической ситуации режим повышенной готовности отменили в Пензенской области.

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