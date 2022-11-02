Лондон, 2 ноября, 2022, 09:43 — ИА Регнум. Специальное антитеррористическое подразделение полиции Британии расследует инцидент с нападением на центр для мигрантов в британском городе Дувр. Об этом полиция страны сообщила 1 ноября.

Phil Long Британская полиция

Правоохранительные органы также установили личность мужчины, совершившего атаку на объект и позже найденного мертвым в своем автомобиле на станции техобслуживания. Им является 66-летний житель Хай-Уиком (юг Англия) Эндрю Лик.

В полиции отметили, что в настоящее время у следствия нет фактов, указывающих на то, что у преступника были сообщники, а также на то, что существует какая-либо более серьезная угроза для граждан в Дувре или Хай-Уике.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября агентство Reuters написало о том, что британские власти столкнулись с «растущим давлением» из-за ухудшения условий содержания в центре для приема мигрантов в Мэнсоне на юго-востоке Англии.