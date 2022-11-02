Москва, , 09:43 — REGNUM В Москве за январь–октябрь 2022 года снесено 37 долгостроев различной собственности, сообщили 2 ноября в пресс-службе Стройкомплекса.

Брошенные общежития в Дальнегорске Алексей Иванов © ИА REGNUM

Сейчас в столице остаётся 197 долгостроев — это административные здания, спортивные сооружения, объекты социального назначения, объекты инженерной и транспортной инфраструктуры и др.

За 11 лет в Москве достроено более 170 долгострое. По 250 объектам возобновлены работы. Еще почти 200 брошенных зданий демонтированы, а территории благоустроены.

Как ранее сообщало, с начала 2020 года в Москве из перечня долгостроев исключили 18 объектов.

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