Петрозаводск, 2 ноября, 2022, 10:05 — ИА Регнум. В Республике Карелия начислили выплаты более чем на 500 детей мобилизованных граждан. Об этом 2 ноября сообщил губернатор региона Артур Парфенчиков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Единовременную выплату на детей получают родители и опекуны. Им начисляют по 50 тыс. рублей на каждого ребёнка. Такая мера в Карелии введена для поддержки семей мобилизованных. В регионе продолжают принимать заявления на выплаты.

Парфенчиков напомнил, что средства начисляются на несовершеннолетних детей (в том числе на усыновлённых), детей, которые находятся под опекой или попечительством, на пасынков и падчериц. Если это студент очной формы в возрасте до 23 лет, он также может получить выплату. Средства начисляют и беременным женам мобилизованных на сроке более 22 недель.

Напомним, что частичная мобилизация, по словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, завершена в России.