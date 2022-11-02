Воронеж, 2 ноября, 2022, 09:42 — ИА Регнум. Автомобильная дорога, которая свяжет улицы Шишкова и Тимирязева в Воронеже, должна быть сдана к декабрь 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Воронежской области по итогам выездного совещания, которое 1 ноября провёл губернатор Александр Гусев.

Пресс-служба правительства Воронежской области Строительство автодороги от улицы Шишкова к улице Тимирязева в Воронеже

Протяжённость автодороги в четыре полосы составит чуть менее трёх километров, проект предусматривает строительство четырёх надземных пешеходных переходов, оборудованных лифтами, а также экодук — при пересечении дороги оврага «Коровий лог» установят металлическую гофрированную арочную трубу. Завершить строительство дороги планируется к декабрю 2023 года.

На данный момент на площадке строительства разработан грунт, выполнены работы по устройству водоотводной трубы, перенесены коммуникации и ливневки.

Также сейчас ведётся разработка проектно-сметной документации по расширения до шести полос улицы Ломоносова на участке от улицы Тимирязева до путепровода по улицы Бурденко. В районе остановки общественного транспорта «Берёзовая роща» планируется установить надземный пешеходный переход (сейчас здесь действует наземный переход со светофором). Власти рассчитывают, что расширение данного участка увеличит его пропускную способность после ввода новой автодороги.

Как сообщало ИА REGNUM, необходимость в строительстве автодороги, которая выведет транспорт с улицы Шишкова на улицу Ломоносова, фактически к микрорайону Берёзовая роща, минуя Московский проспект, возникла из-за массовой застройки ещё в 2010-х годах. Обширные жилые кварталы с многоэтажками возвели без какой-либо транспортной инфраструктуры, что усугубило и без того непростую транспортную ситуацию. В 2018 году прокуратура внесла представление мэру Воронежа с требованием принять меры к улучшению пропускной способности автодорог в районе Шишкова. При этом общественность активно выступала против планов строительства автодороги к Тимирязева — с одной стороны, она пролегает через Ботанический сад ВГУ, с другой — жители микрорайонов СХИ и Берёзовой рощи опасаются, что все заторы с улицы Шишкова переместятся на Тимирязева и Ломоносова.