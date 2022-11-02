Улан-Удэ, , 09:41 — REGNUM К подготовке мобилизованных привлечены специалисты территориального центра медицины катастроф минздрава Бурятии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Обучение мобилизованных в Бурятии Правительство Бурятии

Медики, имеющие практический опыт работы по оказанию экстренной и неотложной помощи в экстремальных ситуациях, учат военнослужащих оказывать первую помощь пострадавшим.

«Полученные на тренингах практические навыки помогут нашим землякам, участвующим в спецоперации, оказать первую помощь и тем самым спасти жизнь себе и своим товарищам», — добавили в правительстве.

Кроме того, как отмечается, специалисты центра на свой однодневный заработок приобрели для бойцов аптечки первой помощи, медикаменты, перевязочные и расходные материалы.

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