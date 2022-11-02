Дзержинский район, Калужская область, 2 ноября 2022, 09:43 — REGNUM Региональный этап всероссийской акции «Вода России» в Калужской области завершился на берегах Угры 1 ноября у села Дворцы Дзержинского района. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра природных ресурсов и экологии области Владимира Жипа.
Историческое место, где в 1480 году происходили события Великого стояния на Угре, волонтёры привели в порядок. В числе добровольцев были представители национального парка «Угра», бизнеса, государственных и образовательных организаций. Их поддержали делегаты первого полуфинала проекта «Экософия» президентской платформы «Россия — страна возможностей» с просветительской программой восьмого международного слёта «Друзья Заповедных островов». Он объединяет экоактивистов, которые уже внесли вклад в масштабную очистку берегов Оки в Тарусе, озера Тургояк Челябинской области и Охотского моря на Камчатке.
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