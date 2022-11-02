Дзержинский район, Калужская область, 2 ноября, 2022, 09:43 — ИА Регнум. Региональный этап всероссийской акции «Вода России» в Калужской области завершился на берегах Угры 1 ноября у села Дворцы Дзержинского района. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра природных ресурсов и экологии области Владимира Жипа.

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области Участники акции «Вода России» на берегах Угры у села Дворцы

Историческое место, где в 1480 году происходили события Великого стояния на Угре, волонтёры привели в порядок. В числе добровольцев были представители национального парка «Угра», бизнеса, государственных и образовательных организаций. Их поддержали делегаты первого полуфинала проекта «Экософия» президентской платформы «Россия — страна возможностей» с просветительской программой восьмого международного слёта «Друзья Заповедных островов». Он объединяет экоактивистов, которые уже внесли вклад в масштабную очистку берегов Оки в Тарусе, озера Тургояк Челябинской области и Охотского моря на Камчатке.

«В этом году, по предварительным подсчетам, более 55 тысяч калужан поддержали экологический марафон. Они убрали почти 1,1 тысяч кубометров мусора с 250 км береговых линий калужских водоёмов. Приятно, что «Вода России» с каждым годом объединяет все больше людей. Это не просто цифры — это любовь, ответственность и забота о нашем общем будущем. Каждый может помочь природе делом и внести свой вклад в сохранение бесценных водных богатств нашего региона», — отметил Владимир Жипа.