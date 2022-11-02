Сеул, 2 ноября, 2022, 09:39 — ИА Регнум. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд может посетить Южную Корею в ноябре. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на источник в правительстве.

Kremlin.ru Принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман

Сообщается, что наследный принц планирует совершить визит после саммита «Большой двадцатки», который пройдет в Индонезии 15–16 ноября.

«Расписание принца Мухаммеда может сильно измениться», — сообщил Yonhap News один из президентских чиновников.

Известно, что в настоящее время стороны проводят консультации по данному вопросу, поскольку в прошлом месяце наследный принц отложил визит в Южную Корею по неясным причинам.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что наследный принц Саудовской Аравии отложил визит в Южную Корею, который должен был состояться в течение 2022 года.