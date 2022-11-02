Омск, 2 ноября, 2022, 09:33 — ИА Регнум. По данным на утро 2 ноября, данные 90% мобилизованных жителей Омской области переданы в банки для зачисления единовременной выплаты на карты. Об этом рассказал глава региона Александр Бурков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Оmskportal.ru Обучение мобилизованных в Омской области

По спискам оставшихся 10% в настоящее время идёт сверка.

«Часть из них ошибочно мобилизовали и сейчас ведётся работа по их демобилизации, другие ребята уже находятся за ленточкой — в настоящее время специалисты Минтруда и банков связываются с воинскими частями для того, чтобы уточнить данные и необходимые реквизиты», — отметил губернатор.

Он также призвал тех, кто до сих пор не получил полагающиеся выплаты сообщить об этом в Единый консультационный центр или в информцентры на территории палаточного лагеря в Черёмушках и в 242-м учебном центре.

Как сообщало ИА REGNUM, неделей ранее Александр Бурков раскритиковал чиновников задержку выплат военнослужащим, дав 48 часов на решение вопросы. В итоге был составлен график выплат, согласно которому деньги должны упасть на карты мобилизованных до 2 ноября.