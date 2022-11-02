Донецк, 2 ноября, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Ясиноватую в Донецкой Народной Республике, сообщили 2 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 08:45 (совпадает с мск) — н. п. Орловка — н. п. Ясиноватая: выпущено 3 снаряда калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября Куйбышевский район Донецка и Макеевка были обстреляны вооружёнными формированиями киевского террористического режима.

Читайте также: Боевики ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку