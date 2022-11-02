Уфа, 2 ноября, 2022, 09:35 — ИА Регнум. Бывшего инспектора одного из отделений ГИБДД России по Воронежской области обвинили в Уфе в получении взятки, превышении должностных полномочий, служебном подлоге. Об этом 2 ноября сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Коррупция

По версии следствия, с июня 2019 года по август 2021 года фигурант уголовного дела внес в базу данных ложную информацию о сроке сдачи водительского удостоверения в ГИБДД, а также отметку об окончании течения срока лишения специального права.

В материалах дела указано, что данные действия явились основанием для выдачи 20 гражданам водительских удостоверений.

«За свои услуги через посредников им получено вознаграждение в сумме 665 тысяч рублей, сумма взяток варьировалась от 20 тысяч рублей до 55 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба.

Сообщается, что обвиняемый признал свою вину, он был уволен из органов полиции по отрицательным мотивам.

Отмечается, что материалы в отношении подозреваемых в посредничестве выделены в отдельное производство.