Чебоксары, , 09:30 — REGNUM На объездной дороге города Чебоксары на трассе федерального значения Р-176 «Вятка» ограничат движение. Причиной являются ремонтные мостовые работы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Мост Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным ведомства, 3 и 4 ноября на обходе города Чебоксары частично ограничат движение в связи с ремонтом моста через реку Кукшум: строители будут монтировать балки пролётного строения. Данное ограничение будет действовать в светлое время суток. После завершения строительно-монтажных работ движение будет осуществляться в штатном режиме.

Дорожники призывают водителей соблюдать требования временных дорожных знаков.

Напомним, что мост через Кукшум расположен на 13-м км трассы Р-176 «Вятка». Проектом предусмотрен ремонт опор, частичная замена балок пролётного строения и обновление мостового полотна.

Отметим, что в Чувашии продолжается строительство Сурского моста в Ядринском районе на федеральной трассе М-7 «Волга». Запуск движения на втором мосту планируется в 2024 году.

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Как сообщало ИА REGNUM , в Зеленодольском районе Татарии более 2,3 км федеральной трассы М-7 передадут в государственную собственность Чувашии.

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