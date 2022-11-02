Кемерово, 2 ноября, 2022, 09:31 — ИА Регнум. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв сообщил о проблемах с вывозом угля на экспорт. По его данным, на 14 октября на территории региона простаивало 12 тысяч вагонов с 800 тыс. тонн угля. При этом 500 вагонов стоят еще с сентября, передаёт РБК со ссылкой на письмо, отправленное главой Кузбасса премьер-министру Михаилу Мишустину.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

В Минэнерго России получение обращения кемеровских властей подтвердили и отметили, что по поручению правительства совместно с профильными ведомствами сейчас прорабатываются решения по вывозу угля.

Отметим, что уголь, который простаивает в Кузбассе, уже принят к перевозке в восточном направлении РЖД, но «физически не отправлен со станций погрузки».

По официальным данным, за первые девять месяцев 2022 года в Кемеровской области добыто 162,5 млн тонн угля — на 9,3% меньше, чем в аналогичный период 2021 года.