Астана, 2 ноября, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Сотрудники министерства внутренних дел Казахстана проверяют происхождение средств у чиновников, которые были замечены в казино. Об этом 2 ноября сообщил журналистам глава МВД Марат Ахметжанов.

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«Есть кодекс этики государственных служащих, в том числе сотрудников правоохранительных органов. Каждому будет дана адекватная оценка», — сказал он.

Министр заявил, что чиновники будут наказаны. Расследование коснётся также тех, кто уже уволился.

Напомним, в октябре были обнародованы результаты проверки прокуратурой Алма-Атинской области в казино. Выяснилось, что 305 чиновников проиграли 507 млн тенге (более 66 млн рублей). «Лидерами» в этом деле стали представители МВД (97 млн тенге или 12,7 млн рублей), а также минобороны (97 млн тенге или 12,5 млн рублей).