Москва, , 09:28 — REGNUM Законопроект об освобождении Минобороны от уплаты страховых взносов во внебюджетные фонды в отношении граждан, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации, разработали депутаты фракции СРЗП во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 2 ноября.

Сергей Миронов Duma.gov.ru

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Принятие законопроекта позволит освободить Минобороны, другие силовые ведомства, осуществляющие выплаты в отношении мобилизованных граждан, от затрат на страховые выплаты во внебюджетные фонды при перечислении мобилизованным гражданам полагающихся им сумм содержания. Речь идёт о выплатах в ОМС, Фонд пенсионного и социального страхования.

«По нашему мнению, точно такую же возможность должны иметь различные организации, которые занимаются формированием добровольческих отрядов для работы в рамках специальной военной операции», — сказал Миронов.

Инициатива направлена в правительство России для получения отзыва согласно требованиям регламента палаты парламента.