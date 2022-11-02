Москва, , 09:27 — REGNUM В конце октября 2022 года мошенники года рассылать жителям России по электронной почте письма с вирусами от имени правоохранительных и государственных органов, сообщили 2 ноября в пресс-службе «Лаборатории Касперского».

Электронная почта Micky Aldridge

Злоумышленники предлагали российским пользователям обновить или скачать программу якобы для обновления системы безопасности своего устройства от различных угроз в интернете

Но в реальности вместо скачивания программы для якобы безопасности пользователь загружал программу-шифровальщик. Данные на компьютере оказывались зашифрованы. За возвращение доступа к устройства мошенники требовали от пользователей около 1,2 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, мошенники рассылают жителям России письма от несуществующей финансовой службы и обещают вернуть страховые накопления.

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