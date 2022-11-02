Москва, 2 ноября, 2022, 09:24 — ИА Регнум. Автор YouTube-канала «Ай, Как Просто» Стас Васильев заявил, что Первый канал часто делает ему различные предложения. Об этом он рассказал 1 ноября в передаче видеоблогера Дианы Кади.

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Васильев отметил, что компания «постоянно» предлагает ему выступить в качестве эксперта в различных программах, но он отказывается. Ведущий «Ай, Как Просто» пояснил, что работа на телевидении не находится в области его интересов, и что он хотел бы и далее делать то, что привлекает его зрителей. Видеоблогер рассказал, что средства на свою деятельность он получает благодаря монетизации через одну из известных платформ.

Для справки: YouTube-канал «Ай, Как Просто» Васильев создал 11 марта 2013 года, сейчас на него подписано более 1,45 млн человек. Изначально ведущий видеоресурса рассказывал подписчикам о технологиях и гаджетах, позже он начал создавать передачи и на другие темы.