Донецк, 2 ноября, 2022, 09:24 — ИА Регнум. Союзные силы продвигаются почти на всех направлениях, в частности, в Марьинке под Донецком, сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

«На марьинском направлении также есть определенные успехи, и есть новые занятые позиции в самой Марьинке», — сказал он в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.

Пушилин добавил, что продолжаются бои за Павловку, также идут бои в направлениях Невельского, Опытного, Первомайского. Одной из самых сложных остается ситуация на краснолиманском направлении, подчеркнул он.