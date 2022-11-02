Нью-Йорк, США, , 09:23 — REGNUM «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Филадельфией Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 1:0.

Вратарь Игорь Шестёркин в составе сборной России Андрей Пронин © ИА REGNUM

Единственную шайбу в матче забросил нападающий «Рейнджерс» Крис Крайдер на пятой минуте овертайма. Российский вратарь Игорь Шестёркин сыграл «на ноль», отразив 19 бросков по своим воротам.

На сегодняшний день «Рейнджерс» занимает третье место в Восточной конференции НХЛ, на счету команды 14 очков. «Филадельфия» идёт на шестом месте в Восточной конференции с 12 очками.

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