Владимир, 2 ноября 2022, 09:22 — REGNUM Ледовый дворец «Полярис» во Владимире начнёт работу в 2023 году. Об этом вечером 1 ноября в своём телеграм-канале сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев.
Глава региона встретился с руководством спортивного объекта. Дворец не используется по назначению уже два года. Зданию необходим серьёзный ремонт — пришли в негодность компрессорная установка и отдельные элементы внутренней отделки, реконструкции требует крыша.
Планируется, что ледовый дворец перезапустят к 1 сентября 2023 года.