Владимир, 2 ноября, 2022, 09:22 — ИА Регнум. Ледовый дворец «Полярис» во Владимире начнёт работу в 2023 году. Об этом вечером 1 ноября в своём телеграм-канале сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

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Глава региона встретился с руководством спортивного объекта. Дворец не используется по назначению уже два года. Зданию необходим серьёзный ремонт — пришли в негодность компрессорная установка и отдельные элементы внутренней отделки, реконструкции требует крыша.

«Договорились с владельцем комплекса, что он проведёт ремонт. Одного ледового дворца «Владимирец» на весь областной центр явно недостаточно. Тем более что в наших планах развитие детского хоккея, у области отличная команда. На крытом катке также с удовольствием будут заниматься фигуристы и просто любители катания на коньках», — отметил губернатор.

Планируется, что ледовый дворец перезапустят к 1 сентября 2023 года.