Тегеран, 2 ноября, 2022, 09:21 — ИА Регнум. Сообщения о якобы вербовке Россией бывших афганских спецназовцев, проживающих в Иране, для участия в боевых действиях на территории б. УССР опровергло 2 ноября информационное агентство Noor News, близкое к иранскому Совету национальной безопасности.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

По информации источника, подобные сообщения были опубликованы «ангажированными СМИ, известными распространением заведомо лживой информации, направленной на создание «фальшивых новостных потоков».

Также указывается, что в ходе конфликта на территории б. УССР Иран принял «политику позитивного нейтралитета и приложил по дипломатическим каналам все усилия для содействия прекращению этого кризиса».

При этом ранее американское агентство Associated Press заявило со ссылкой на неких «бывших генералов афганской армии», что Россия якобы обещает платить $1500 в месяц бывшим силовикам Афганистана за участие в спецоперации ВС РФ.

Отметим, что спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов также ранее опроверг новость о якобы вербовке Москвой афганских силовиков для участия в боевых действиях на территории б. УССР.