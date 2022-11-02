Благовещенск, , 09:38 — REGNUM В Благовещенске мужчина не явился по повестке, которую получил в декабре 2021 года. За уклонение от призыва его судили по уголовной статье, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 ноября в пресс-службе городского суда.

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Горожанин умышленно уклонился от призыва, выяснило следствие. У мужчины не было права на отсрочку и законных оснований не проходить военную службу. Впоследствии благовещенец раскаялся, и суд учёл это как обстоятельство, смягчающее его вину.

Жителя столицы Приамурья оштрафовали на 30 тыс. рублей. Его судили по статье 328 УК РФ («Уклонение от прохождения военной службы»).

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты фракции «Единая Россия» разработали законопроект об уголовном наказании за отказ от мобилизации. Предполагается, что за это будут штрафовать на суммы от 200 тыс. до 500 тыс. рублей. Также наказанием могут стать принудительные работы сроком до пяти лет, а самой суровой мерой будет лишение свободы на пять лет.