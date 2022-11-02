Санкт-Петербург, , 09:24 — REGNUM Очередное похолодание в Санкт-Петербург придёт к предстоящим длинным выходным, при этом дневная температура воздуха начнет понижаться уже с четверга, 3 ноября, сообщил 2 ноября главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Санкт-Петербург Дарья Драй © ИА REGNUM

По его словам, в среду, 2 ноября, в Петербурге температура воздуха будет колебаться в районе +5…+7 градусов, по Ленинградской области будет +3…+8 градусов. Ветер северо-восточный скоростью 1-6 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы.

«Завтра днем температура воздуха начнет понижаться, а в выходные дни станет совсем холодно. Холодная воздушная масса с северо-востока заходит вместе с антициклоном, поэтому осадков не будет, облачности станет меньше», — заметил Колесов.

По его словам, в ночные часы даже в центре города температура воздуха понизится до отрицательных значений, а днем не превысит +3…+5 градусов.

Вместе с тем, небольшое потепление придет с запада днем в воскресенье, 6 ноября, вместе с атмосферным фронтом и осадками.

«Настраиваемся на холодные выходные, одно хорошо — ветра не будет», — подытожил специалист.

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