Селенгинский район, Бурятия, 2 ноября, 2022, 09:19 — ИА Регнум. В Бурятии из-за минусовых температур закрыты все паромные переправы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления региональных автодорог республики.

ГКУ «Бурятрегионавтодор» Паромная переправа в Бурятии

В частности, с 1 ноября в связи с образованием шуги и заберегов закрыты Татауровская переправа через реку Селенга в Прибайкальском районе и Усть-Чикойская через реку Чикой в Селенгинском районе.

Паромные переправы будут закрыты до мая 2023 года.

Напомним, навигация на большинстве водоёмов республики для маломерных судов закрылась до конца октября. В настоящее время движение катеров возможно лишь в акватории озера Байкал.