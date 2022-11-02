Санкт-Петербург, , 09:21 — REGNUM В связи с предстоящим Днём народного единства движение пригородных поездов Московского и Северного направления из Санкт-Петербурга будет изменено. Об этом 1 ноября сообщили в пресс-службе АО «СЗППК».

Электричка в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Корректировки в расписании будут внесены с 3 по 6 ноября. Так, 3 ноября поезда будут ходить по графику пятницы, 4 и 5 ноября — по графику субботы, а 6 ноября — по графику воскресенья.

При этом непосредственно в сам день праздника, 4 ноября, на Московском и Северном направлении назначаются три поезда: Дача Долгорукова — Тихвин, Кириши — Будогощь и Будогощь — Кириши. Будут отменены четыре маршрута 5 ноября: Будогощь — Дача Долгорукова, Бабаево – Тихвин, Тихвин – Дача Долгорукова и Малукса – Мга. В тот же день на Финляндском направлении отменён один из поездов Сосново – Санкт-Петербург.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в период осенних каникул в Северо-Западном федеральном округе запустят дополнительные поезда. Они будут ходить по маршрутам Санкт-Петербург — Смоленск, Москва — Выборг и Петрозаводск — Псков.

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