Даллас, США, 2 ноября, 2022, 09:18 — ИА Регнум. «Даллас Старз» одержал победу над «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:2.

(сс) China Wong / AHL Денис Гурьянов в составе хоккейного клуба «Даллас Старз»

В составе «Далласа» дубль оформил нападающий Роопе Хинц, ещё по шайбе забросили Джейсон Робертсон, Тайлер Сегин и Джо Павелски. Российский форвард Денис Гурьянов отдал одну результативную передачу.

В составе «Лос-Анджелеса» точными бросками отметились форварды Кевин Фиала и Артур Калиев.

На сегодняшний день «Даллас» занимает третье место в Западной конференции НХЛ, на счету команды 13 очков. «Лос-Анджелес» идёт на пятом месте в Западной конференции с 12 очками.

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