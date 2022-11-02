Александрия, Египет, 2 ноября, 2022, 09:17 — ИА Регнум. Знаменитая Александрия, второй город Египта и его крупнейший порт, может скрыться под водой через несколько десятков лет. Об этом 2 ноября сообщает агентство France-Presse.

Набережная в Александрии, Египет

Поскольку земля опускается, а море поднимается, основанный полководцем Александром Македонским город в дельте Нила оказался на краю пропасти.

Даже по лучшему сценарию ООН, к 2050 году треть города окажется под водой или непригодной для жизни, а 1,5 миллиона из 6 миллионов жителей будут вынуждены покинуть свои дома.

Его древние руины и бесценные исторические памятники также находятся под серьезной угрозой из-за наступления Средиземного моря.

Каждый год город опускается более чем на три миллиметра из-за плотин на Ниле, которые удерживают речной ил, некогда укреплявший почву, и морской добычи газа.

Между тем уровень Средиземного моря может повыситься на метр в течение следующих 30 лет, согласно наихудшему прогнозу Межправительственной группы экспертов по изменению климата.

Это приведет к затоплению «трети высокопродуктивных сельскохозяйственных земель в дельте Нила», а также «городов исторического значения, таких как Александрия», говорится в ее докладе.

Даже при самом благоприятном сценарии, описанном в других исследованиях экспертов ООН и Египта, уровень воды в Средиземном море к 2050 году поднимется на 50 сантиметров.

Вследствие этого 30% Александрии будет затоплено, четверть населения придется расселять заново, а 195 000 рабочих мест будут потеряны.

Такая катастрофа будет иметь драматические последствия для 104-миллионного населения Египта, потому что «в Александрии находится крупнейший порт страны» и один из главных центров экономики, сказал глава ведомства по защите береговой линии Египта Ахмед Абдель Кадер.