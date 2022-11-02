Чебоксары, , 09:17 — REGNUM В Донбасс из Чувашии отправлено более 500 тонн гуманитарной помощи. В Мариуполе чувашские строители обследовали восемь жилых домов, из них восстановить можно четыре многоэтажки. В октябре республика дополнительно взяла ещё шесть домов, сообщили ИА REGNUM в администрации главы Чувашии.

Мариуполь Никита Третьяков © ИА REGNUM

Власти отмечают, что в сентябре 2022 года подписаны договоры в отношении восьми многоквартирных домов в Мариуполе ДНР.

«Обследования по всем объектам завершены: подлежат восстановлению четыре дома и четыре дома — под снос. В октябре республика дополнительно взяла ещё шесть домов», — говорится в сообщении.

В восстановлении жилых домов в Мариуполе привлечены 160 человек. В настоящее время расчищаются территории, идут обмеры, опрессовка элеваторных узлов.

Остаётся открытым вопрос локализации производства окон и дверей. Пока в Мариуполь из Чувашии отправлено 250 окон для восстановления многоквартирных домов, всего планируется передать около 700 окон. Кроме того, отправлено почти 200 входных дверей для установки в жилых домах и детском саду.

«В ближайших планах — поставить более чем 650 комплектов входных, технических и 600 комплектов межкомнатных дверей для восстановления более чем 30 многоэтажных многоквартирных жилых домов в населённых пунктах Донецкой и Луганской Народных Республик», — говорят в администрации главы республики.

По официальным данным, всего из Чувашии органами власти, партиями, общественными организациями и бизнесом отправлено в Донбасс более 517 тонн гуманитарного груза.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября в Донбасс доставлена очередная партия гуманитарной помощи из Чувашии, состоящая из трёх фур: в Донецк передано 60 тонн муки и круп. Также в республике продолжается сбор помощи для воинских подразделений, дислоцированных в зоне СВО. Жители приносят тёплые вещи и медикаменты.

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