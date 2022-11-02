Грозный, 2 ноября 2022, 09:15 — REGNUM В Чечне открыли новый детский сад на 140 мест. Дошкольному образовательному учреждению присвоили имя военнослужащего Идриса Урузбиева, погибшего при исполнении воинского долга в ходе спецоперации.
За свой подвиг Идрис Урусбиев награжден посмертно орденом Мужества. Решение о присвоении детскому саду имени героя приняла начальник департамента дошкольного образования мэрии Грозного Хадижат Кадырова. Она также передала семье Урусбиевых материальную помощь от Регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова.