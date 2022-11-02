Грозный, , 09:15 — REGNUM В Чечне открыли новый детский сад на 140 мест. Дошкольному образовательному учреждению присвоили имя военнослужащего Идриса Урузбиева, погибшего при исполнении воинского долга в ходе спецоперации.

Детский сад Yanao.ru

«В Грозном состоялось торжественное открытие детского сада №53. Новый социальный объект будет носить имя достойного сына чеченского народа — Урузбиева Идриса Абубакаровича, который героически погиб, выполняя свой воинский долг и защищая мирных жителей», — говорится в сообщении мэрии Грозного.

За свой подвиг Идрис Урусбиев награжден посмертно орденом Мужества. Решение о присвоении детскому саду имени героя приняла начальник департамента дошкольного образования мэрии Грозного Хадижат Кадырова. Она также передала семье Урусбиевых материальную помощь от Регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова.