Тукаевский район, Татария, , 09:55 — REGNUM В Тукаевском районе Татарии 2 ноября столкнулись два легковых автомобиля. В результате ДТП есть погибшие и пострадавшие, сообщает пресс-служба управления ГИБДД МВД по РТ.

ДТП в Татарии T. me/gibddtatarstan

По предварительным данным, водитель автомобиля Great Wall не выбрал безопасную скорость и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Nissan.

В результате водитель и пассажир автомобиля Nissan погибли на месте аварии, водитель и пассажир Great Wall получили различные травмы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии рядом с коттеджным поселком Царицыно водитель автомобиля «Рено» при совершении обгона выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом марки «Нефаз».

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