Кишинёв, , 09:14 — REGNUM Отношение посла США в Кишинёве Кента Логсдона к Молдавии, которое он проявил, выступая на телевидении, неприемлемо и требует реакции властей. Об этом 1 ноября заявил в видеообращении в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) лидер оппозиционной партии «Шор» Илан Шор.

Илан Шор Чурбан

Он отреагировал на комментарий посла, касательно санкций, введённых США против Шора, его жены и экс-председателя Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка. Дипломат заявил, что от молдавских властей теперь ожидают определённой реакции в отношении данных лиц.

«Нельзя позволять себе вести себя так в чужой стране. Вы не дома, и вы это забыли. В связи со вчерашними заявлениями мы требуем объявления посла США персоной нон грата», — сказал Шор.

Политик добавил, что, если этого не сделает действующее правительство, то сделает «Шор», когда придёт к власти. По его мнению, это случится уже скоро.

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