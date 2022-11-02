Калгари, Канада, , 09:14 — REGNUM «Сиэтл Кракен» одержал победу над «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:4.

Никита Задоров Nhl.com

Российский защитник «Калгари» Никита Задоров забросил шайбу. Также отличились нападающие Назем Кадри, Тайлер Тоффоли и Тревор Льюис.

В составе «Сиэтла» точными бросками отметились форварды Карсон Суси, Морган Гики, Даниэль Спронг, Янни Гурд и Мэтти Бенирс.

На сегодняшний день «Сиэтл» занимает четвёртое место в Западной конференции НХЛ, на счету команды 12 очков. «Калгари» идёт на восьмом месте в Западной конференции с 10 очками.

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