Кишинёв, 2 ноября, 2022, 09:11 — ИА Регнум. Специалисты национальной армии Молдавии обследовали район, где упали осколки ракеты, сбитой ПВО киевского режима. Об этом 1 ноября сообщает пресс-служба минобороны Молдавии.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Молдавия

«Сапёры не обнаружили никаких взрывоопасных веществ или предметов, которые могли бы представлять опасность для безопасности населения в этом районе», — говорится в сообщении.

Сообщается, что место падения ещё будут обследовать военные инженеры. Результаты пообещали обнародовать позже.

В ведомстве подчеркнули, что молдавская система ПВО не зафиксировала нарушений госграницы. При этом премьер-министр республики Наталья Гаврилица ранее заявила обратное.

Напомним, осколки ракеты упали 31 октября на территории села Наславче, расположенного у границы с территорией б. УССР. От взрыва были выбиты стёкла в нескольких домах. Официального заявления о принадлежности боеприпаса нет, фотографии осколков обнародованы не были.