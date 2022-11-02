Оренбург, , 09:31 — REGNUM В Оренбургской области подписано постановление о порядке предоставления ежемесячных выплат на детей мобилизованных и добровольцев. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областного правительства.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Выплаты назначат с октября. Деньги оренбуржцы начнут получать в ноябре, сразу за два месяца.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, семьи военнослужащих оренбуржцев имеют право на получение двух ежемесячных выплат. Первую из них предоставят на несовершеннолетнего ребёнка, посещающего детский сад. Размер выплаты равен ежемесячной плате за услуги дошкольного учреждения. Вторая выплата будет фиксированной — 2 тыс. рублей. Её получат семьи с детьми, обучающимися с пятого по 11 классы.