Токио, , 09:07 — REGNUM По территориальным водам Японии прошёл гидрографический корабль военного флота Китая. Об этом 2 ноября сообщило министерство обороны Японии.

Флаги Китая и Японии Simeon Scott

Отмечается, что китайский военный гидрографический корабль был обнаружен в прилегающих водах к западу от острова Гадзядзима 1 ноября в 19:50 (13:50 мск).

После этого тот же корабль в 0:10 (18:10 мск) вошёл в территориальные воды Японии к юго-западу от острова Кутиноэрабу.

Затем в 3:00 (21:00 мск) он вышел из японских территориальных вод на юге от острова Якусима и направился на юго-восток.

«На сбор информации и мониторинг были направлены два патрульных самолета Kawasaki P-1, один Lockheed P-3 и ракетный катер «Отака», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Япония передала свою озабоченность Китаю. В 2022 году подобный случай произошёл в четвёртый раз.