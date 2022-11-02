Воздушная тревога объявлена в Полтавской области
Полтава, Украина, 2 ноября, 2022, 09:05 — ИА Регнум. Воздушная тревога объявлена в Полтавской области, сообщил 2 ноября так называемый глава военной администрации региона Дмитрий Лунин.
ИА REGNUM
Воздушная тревога во всех областях б. УССР подконтрольных ВСУ. Ноябрь 2022
«Воздушная тревога — область! Ракетная опасность», — написал он в телеграм-канале.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее 2 ноября воздушная тревога объявлена в Одессе.
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