Нью-Йорк, США, , 09:04 — REGNUM Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) объявило об увеличении посевов мака в Афганистане в 2022 году. Об этом говорится в его обнародованном 2 ноября отчете о незаконной торговле наркотиками под названием «Последние данные и новые угрозы».

Маки bernswaelz

Отмечается, что опиумный мак широко выращивается в Афганистане и его культивирование в стране увеличилось на 32% по сравнению с прошлым годом, а площадь его посевов достигла 233 тысяч гектаров.

При этом, согласно отчёту, на юго-западные районы Афганистана, где собирается самый большой его урожай, приходится 73% от общей площади посевов мака. Также пятая часть сельхозугодий в провинции Гильменд отведена под них.

В то же время, указывается, что цена на производимые из этого мака наркотики выросла после объявления запрета на его выращивание талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и доходы афганских крестьян от продажи этих наркотиков увеличились более чем в три раза: с $425 млн в 2021 году до $1,4 млрд в 2022 году.

«Афганские крестьяне попали в ловушку незаконной наркоэкономики, а конфискация наркотиков по всему Афганистану показывает, что объем незаконного оборота наркотиков не снижается», — заявил по этому поводу исполнительный директор Управления ООН по наркотикам и преступности Гада Фатхи Вали, добавив, что мир должен работать над удовлетворением неотложных потребностей афганского народа и предотвращением незаконного оборота героина.

Отметим, ранее Financial Times также сообщала о 50-процентном увеличении посевов мака на территории Афганистана.