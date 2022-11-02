Москва, 2 ноября, 2022, 09:02 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин дал ряд поручений по строительству в Дагестане курорта «Каякент» и всероссийского детского центра «Дагестан». Глава государства поручил решить вопрос с разработчиками мастер-планов каспийского курорта и лагеря отдыха, а также с финансированием этих объектов.

AnastassiyaL Берег Каспия

«Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти Республики Дагестан определить исполнителя, ответственного за разработку мастер-плана проектов каспийского курорта «Каякент» и всероссийского детского центра «Дагестан», за решение с участием ресурсоснабжающих организаций вопросов, касающихся создания необходимой инфраструктуры, а также за решение вопросов, связанных с финансированием данных проектов», — говорится в поручении президента РФ, опубликованном на официальном сайте Кремля.

Владимир Путин также определил ответственных за это поручение, назначив ими премьер-министра Михаила Мишустина и главу Дагестана Сергея Меликова. С докладом президенту они должны выступить по этому вопросу до 1 декабря 2022 года.

Отметим, курорт «Каякент» в Дагестане известен еще со времен СССР как уникальный бальнеологический и грязевый курорт. Планируется возродить на его месте новый курортный комплекс, строительство которого начнется в 2023 году, а первых отдыхающих планируется начать принимать уже в 2025 году.

Что касается детского всероссийского лагеря отдыха «Дагестан», то с предложением по его созданию выступил в 2022 году глава Дагестана Сергей Меликов, отметив, что на территории СКФО нет на сегодняшний день ни одного крупного детского центра, хотя необходимость в нем имеется.