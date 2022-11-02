Вашингтон, 2 ноября, 2022, 09:00 — ИА Регнум. Помощь Соединенных Штатов киевскому режиму поднимает три ярко-красных флага, вызывающих тревогу, пишет обозреватель американского журнала Newsweek Алисса Блейкмор.

Цитата из к/ф «12 стульев». Реж. Леонид Гайдай. 1971. СССР Месье, же не манж па сис жур

Так, пишет обозреватель, первая проблема заключается в том, что Вашингтон выделяет Киеву в два раза больше средств, нежели все страны ЕС. По ее данным, общая сумма, выделенная США Киеву, превысила $18 млрд.

Вторым тревожным пунктом Блейкмор назвала активное применение президентских полномочий Джо Байдена на получение средств для утверждения помощи киевскому режиму. Обозреватель отмечает непрозрачность финансовой системы СЩА, а миллиарды выделенных средств уходят на коррупционные цели Киева.

Еще более тревожным является профиль киевского режима как коррумпированной квазидемократии. Политики и чиновники хотели бы заставить общественность США поверить в то, что они «поддерживают добродетельное, свободолюбивое правительство, но конечным пунктом назначения налоговых долларов является государство, изобилующее коррупцией», заключила Блейкмор.