Вашингтон, , 09:00 — REGNUM «Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2.

Александр Овечкин (сс) Michael Miller

В составе «Вегаса» шайбы забросили нападающие Джек Айкел, Уильям Каррье и защитник Ши Теодор.

У «Вашингтона» точными бросками отметились форвард Маркус Юханссон и защитник Тревор ван Римсдайк. Российский нападающий Александр Овечкин отдал одну результативную передачу.

На сегодняшний день «Вегас» занимает первое место в Западной конференции НХЛ, на счету команды 18 очков. «Вашингтон» идёт на девятом месте в Восточной конференции с 12 очками.

Читайте также: Два очка Малкина не помогли «Питтсбургу» победить в матче с «Бостоном»