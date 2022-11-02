Москва, , 09:00 — REGNUM На территории Новой Москвы в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) ведется активное строительство сети новых магистральных улиц, сообщили в пресс-службе Стройкомплекса.

Участок магистрали Nch-spb.com

По словам председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской, в Новой Москве создаётся транспортный каркас — магистральная улично-дорожная сеть развивается в радиальном и поперечном направлении, дальнейшем, метро и железная дороги вовлекаются в общественный транспорт.

В Ново Москве планируется запустить новые маршруты наземного городского пассажирского транспорта как внутри районов, так и к станциям столичного метрополитена и к станциям железной дороги.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Троицкого и Новомосковского округов (ТиНАО) Москвы открыли вновь построенные автомобильные дороги.

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